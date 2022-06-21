Российский вратарь клуба НХЛ рассказал о росте цен на бензин в США

Российский вратарь клуба НХЛ Иван Просветов рассказал о росте цен на бензин в США

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотс» Иван Просветов рассказал о том, как в США выросли цены на бензин. Об этом сообщают «Известия».

«Если раньше я заправлял полный бак примерно за 50 долларов, то сейчас это стоит уже порядка 80 долларов, то есть ощущается», — заявил Просветов. При этом вратарь затруднился сказать, с чем конкретно связано повышение цен.

Россиянин добавил, что на родине цены тоже выросли. При этом, по словам Просветова, он не ощущает дефицита и без проблем может приобрести в том числе автомобильные запчасти.

23-летний Просветов в минувшем сезоне провел три матча в НХЛ, в которых пропустил 13 шайб. Вратарь выступает в Северной Америке с 2016 года.