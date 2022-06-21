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Среда обитания

Экс-солистка «Блестящих» рассказала о попытке бывшего мужа отобрать недвижимость

Певица Ксения Новикова поделилась, что ее бывший муж пытается отобрать общую недвижимость

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Певица, бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Ксения Новикова сообщила, что ее бывший муж, бизнесмен Алексей Сорокин, пытается отобрать их общую недвижимость. Подробностями истории артистка поделилась в эфире телепередачи «Светская хроника» на Пятом канале.

Певица вышла замуж за Сорокина в 2015 году. Позже пара решила переехать за город и построить дом на участке, который Новикова приобрела еще до брака. «Строили мы дом на мои заработанные деньги, на сбережения моих родителей, которые всю жизнь копили, чтобы построить дом. Получилось, что начали строить в браке», — рассказала звезда.

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Через три года после развода Новикова получила повестку в суд — ее бывший муж решил претендовать на половину коттеджа и половину участка. Певица предположила, что бывший супруг испытывает трудности, если захотел отобрать у нее недвижимость. «Все деньги, которые она зарабатывала в период брака, являются общими денежными средствами, общим имуществом. Поэтому дом строился на общее имущество», — пояснил адвокат Новиковой Евгений Розенберг. Юрист добавил, что ей следует попросить суд отступить от принципа равенства и затем поделить объект с учетом интересов, в том числе детей, и тогда суд разделит имущество по-другому, однако бывшему супругу все равно что-нибудь достанется.

Ранее в июне адвокат Сергей Жорин оценил шансы третьей жены Градского Ольги на часть наследства. По его словам, она может через суд получить часть владений у вдовы артиста Марины Коташенко и собственных детей Марии и Даниила.

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