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Адвокат оценил шансы бывшей жены Градского отсудить часть наследства

Адвокат Жорин заявил, что третья жена Градского может отсудить часть наследства

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Адвокат Сергей Жорин заявил, что третья жена ушедшего из жизни певца Александра Градского Ольга может отсудить часть наследства у вдовы артиста Марины Коташенко и собственных детей Марии и Даниила. Он оценил шансы женщины в разговоре с «Пятым каналом».

Юрист уточнил, что срок исковой давности в три года исчисляется с момента, когда один из супругов узнал или должен был узнать о нарушении своих прав. Градская может претендовать на часть имущества покойного артиста, если она докажет, что во время брака с музыкантом не знала о наличии совместной недвижимости или узнала об этом из иных источников.

«При такой постановке вопроса срок давности не будет нарушен. Верховный суд в свое время давал разъяснения на эту тему. Поэтому если будет такой контекст, то, конечно же, шансы есть, можно бороться и такой практики много», — пояснил Жорин.

Об иске Градской к Коташенко и своим детям стало известно ранее. Она попросила признать общим с бывшим мужем имуществом земельные участки, дом, нежилое здание и несколько других нежилых помещений.

Александр Градский умер в Москве в возрасте 72 лет 28 ноября 2021 года. Артиста доставили в больницу с подозрением на инсульт. Сообщалось, что к ухудшению здоровья артиста привела перенесенная им в сентябре коронавирусная инфекция.

Нина Ташевская
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