Бывшая жена Градского захотела отсудить жилье у собственных детей

Экс-жена Александра Градского подала в суд на его вдову и детей, претендуя на наследство

Третья жена ушедшего из жизни певца Александра Градского Ольга Градская (до замужества — Фартышева) захотела отсудить наследство у родственников артиста. Претендующая на имущество экс-супруга подала иск к его вдове Марине Коташенко и собственным детям Марии и Даниилу, пишет РИА Новости.

По данным пресс-сдужбы Тверского суда Москвы, Градская попросила признать общим с бывшим мужем имуществом земельные участки, дом, нежилое здание и несколько других нежилых помещений. «Также просит выделить 1/2 долю имущества, нажитого во время брака с Градским, исключив его из состава наследственного имущества, и признать за ней право на собственность» — пояснили источники агентства.

Александр Градский умер в Москве в возрасте 72 лет 28 ноября 2021 года. Артиста доставили в больницу с подозрением на инсульт. Сообщалось, что к ухудшению здоровья артиста привела перенесенная им в сентябре коронавирусная инфекция.

Известно, что после себя певец оставил недвижимость в столице и за ее пределами. Речь идет о квартирах на Мосфильмовской и на Тверской улицах. В распоряжении Градского также был загородной дом в Наро-Фоминском районе Подмосковья — особняк расположен в коттеджном поселке «Новоглаголево». Стоимость жилья в этом районе оценивается в несколько сотен миллионов рублей.