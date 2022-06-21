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США обеспокоились возможным присутствием армии России в Центральной Америке

В Белом доме обеспокоились возможностью присутствия армий РФ и Китая в Центральной Америке

Фото: Oswaldo Rivas / Reuters

Бывшая сотрудница Белого дома Кэтлин Макфарланд заявила об обеспокоенности Вашингтона возможностью присутствия Вооруженных сил (ВС) России и Китая в Центральной Америке. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, США воспринимает временное присутствие иностранных военных, в том числе из России, в гуманитарных целях, на территории Никарагуа как угрозу для безопасности страны.

«Думаю, это в большей степени говорит о Никарагуа и Южной Америке, чем о России. Эта история показывает, что в Южной Америке есть страна, готовая разрешить иностранным войскам тренироваться на ее территории. Как насчет Китая? Ирана? Других стран, которые представляют угрозу для США?» — задалась вопросом Макфарланд.

Экс-сотрудница администрации также указала на намерение Китая установить контроль над морской торговлей, оттеснив тем самым американский флот из Южно-Китайского моря.

Ранее президент Никарагуа Даниэль Ортега разрешил временное присутствие в стране военных из России и других стран в гуманитарных целях. В частности, российские военные могут принимать участие в учениях гуманитарного характера, в поиске и спасении людей, а также в учениях по борьбе с морской преступностью. Такое разрешение будет действовать во второй половине текущего года.

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Марина Совина
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