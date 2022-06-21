Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Минобороны рассказали о беспилотнике США над островом Змеиный

В Минобороны рассказали, что зафиксировали в небе над островом Змеиный беспилотник США

Фото: Jason Reed / Reuters

В небе над островом Змеиный на Украине был зафиксирован беспилотник США. Об этом во вторник, 21 июня, журналистам рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что разведывательный дрон Военно-воздушных сил (ВВС) США «Глобал Хок» RQ-4 передвигался на малых высотах.

По словам Конашенкова, утром 20 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку вернуть контроль надо островом Змеиный с применением воздушных и артиллерийских ударов. Представитель Минобороны подчеркнул, что ни одно из украинских огневых средств не достигло своих целей.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Российские войска отбили атаку ВСУ на остров Змеиный
Украина ударила по газодобывающим платформам России
ФИФА продлила решение о приостановке контрактов легионеров с российскими клубами
Россию призвали налаживать контакты с окружением Трампа
Бросающая вещи из окна москвичка попала на видео
Трамп допустил начало мировой войны из-за действий Байдена по Украине
В Минобороны рассказали о беспилотнике США над островом Змеиный
Россиянам назвали число доступных для прямых перелетов стран
Песков указал на ошибку в вопросе референдума о вхождении Южной Осетии в Россию
Минобороны России передали партию минометов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.