В Минобороны рассказали о беспилотнике США над островом Змеиный

В Минобороны рассказали, что зафиксировали в небе над островом Змеиный беспилотник США

В небе над островом Змеиный на Украине был зафиксирован беспилотник США. Об этом во вторник, 21 июня, журналистам рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что разведывательный дрон Военно-воздушных сил (ВВС) США «Глобал Хок» RQ-4 передвигался на малых высотах.

По словам Конашенкова, утром 20 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку вернуть контроль надо островом Змеиный с применением воздушных и артиллерийских ударов. Представитель Минобороны подчеркнул, что ни одно из украинских огневых средств не достигло своих целей.