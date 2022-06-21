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Патрушев выразил уверенность в достижении Россией целей спецоперации на Украине

Секретарь СБ Патрушев выразил уверенность в достижении целей спецоперации на Украине

Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

Россия достигнет поставленных целей в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом заявил секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев, сообщает во вторник, 21 июня, РИА Новости.

Он выразил уверенность, что это произойдет «несмотря на масштабную помощь Запада киевскому режиму и беспрецедентное санкционное давление на Россию».

Ранее 21 июня Партушев анонсировал скорый ответ Москвы на блокаду Калининграда, который, по его словам, будет чувствителен для жителей Литвы. Секретарь Совбеза России отметил, что обстановка на пограничной территории округа формируется в условиях наращивания военного и разведывательного присутствия НАТО, а также под воздействием информационного и экономического давления стран Запада.

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Игорь Дмитров
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