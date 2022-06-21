В Петербурге пьяная женщина наехала на детскую коляску с годовалым ребенком

В Петербурге россиянка наехала на коляску с годовалым ребенком, его госпитализировали

В Санкт-Петербурге пьяная женщина за рулем автомобиля наехала на детскую коляску, в которой находился годовалый ребенок. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел во дворе одного из жилых домов на улице Карпинская. 35-летняя женщина находилась за рулем Renault.

Коляску с ребенком везла бабушка. Медики госпитализировали малыша, у него диагностировали травмы средней тяжести. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в Томске водитель иномарки сбил коляску с семимесячной девочкой на пешеходном переходе. Авария произошла, когда женщина с коляской переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенка доставили в больницу с травмами средней степени тяжести.