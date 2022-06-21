РУСАДА сделало новое заявление по делу Валиевой

В РУСАДА заявили, что не предложат исключить триметазидин из списка запрещенных препаратов

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сделало новое заявление по делу фигуристки Камилы Валиевой. Слова начальника отдела науки организации Анны Кондаковой приводит корреспондент «Ленты.ру».

В РУСАДА заявили, что не планируют предлагать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) исключать триметазидин из списка запрещенных препаратов. «Таких планов нет», — заявила Кондакова.

12 августа генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил, что вердикт по делу Валиевой может быть оглашен позже августа. Он также напомнил, что результаты расследования РУСАДА могут быть обжалованы в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Скандал вокруг допинг-пробы Валиевой разгорелся во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Спортсменку хотели отстранить от Игр — на этом настаивали WADA и Международный олимпийский комитет. Однако CAS позволил россиянке продолжить выступления на Играх.