РУСАДА сделало новое заявление по делу Валиевой
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сделало новое заявление по делу фигуристки Камилы Валиевой. Слова начальника отдела науки организации Анны Кондаковой приводит корреспондент «Ленты.ру».
В РУСАДА заявили, что не планируют предлагать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) исключать триметазидин из списка запрещенных препаратов. «Таких планов нет», — заявила Кондакова.
12 августа генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил, что вердикт по делу Валиевой может быть оглашен позже августа. Он также напомнил, что результаты расследования РУСАДА могут быть обжалованы в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Скандал вокруг допинг-пробы Валиевой разгорелся во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Спортсменку хотели отстранить от Игр — на этом настаивали WADA и Международный олимпийский комитет. Однако CAS позволил россиянке продолжить выступления на Играх.