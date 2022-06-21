Президент Казахстана Токаев: внеблоковый статус Украины мог бы стать приемлемым решением

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался за внеблоковый статус Украины, по его мнению, это могло бы стать хорошим и приемлемым решением текущей ситуации. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, он сказал, что «это было бы очень хорошим соглашением, если Украина будет безъядерным государством и не будет присоединяться к любым военным организациям как НАТО и так далее», — заявил Токаев на полях Катарского экономического форума, пояснив, что речь идет о договоренности, «которая была почти достигнута в Стамбуле».

Токаев выразил мнение о что внеблоковый статус Украины был бы «приемлемым для России и всего международного сообщества».

Ранее Касым-Жомарт Токаев призвал Москву и Киев к возобновлению переговорного процесса для урегулирования ситуации на Украине. Он заявил о важности продолжения переговорного процесса для разрешения российско-украинского конфликта мирным путем. Он также подчеркнул, что для этого «необходима добрая воля каждой из сторон».

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