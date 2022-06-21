Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Токаев высказался за внеблоковый статус Украины

Президент Казахстана Токаев: внеблоковый статус Украины мог бы стать приемлемым решением
Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался за внеблоковый статус Украины, по его мнению, это могло бы стать хорошим и приемлемым решением текущей ситуации. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, он сказал, что «это было бы очень хорошим соглашением, если Украина будет безъядерным государством и не будет присоединяться к любым военным организациям как НАТО и так далее», — заявил Токаев на полях Катарского экономического форума, пояснив, что речь идет о договоренности, «которая была почти достигнута в Стамбуле».

Токаев выразил мнение о что внеблоковый статус Украины был бы «приемлемым для России и всего международного сообщества».

Ранее Касым-Жомарт Токаев призвал Москву и Киев к возобновлению переговорного процесса для урегулирования ситуации на Украине. Он заявил о важности продолжения переговорного процесса для разрешения российско-украинского конфликта мирным путем. Он также подчеркнул, что для этого «необходима добрая воля каждой из сторон».

Ударная волна


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В российском регионе разбился военный самолет
США заявили о сотрудничестве России и Китая по Украине
Власти Индии призвали госкомпании закупать сырую нефти из России
Участник шоу «Голос» умер в 31 год
Россияне перечислили главные связанные с работой страхи
Токаев высказался за внеблоковый статус Украины
Белый дом прокомментировал слова Пескова о смертной казни для наемников из США
Небензя обвинил Запад в подстрекательстве Украины к русофобии
Tele2 проверят из-за резкого повышения цен
Россия попросила Норвегию об исключении по поставкам грузов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.