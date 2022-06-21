В Латвии оценили срок вступления Украины в ЕС

Глава МИД Латвии Ринкевич заявил, что Украина не станет членом ЕС через год

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич оценил срок вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом он высказался в интервью RTVI.

Ринкевич предположил, что Украина не станет членом Евросоюза «через год или неделю», и выразил надежду, что это произойдет не позднее середины текущего столетия

При этом дипломат подчеркнул, что считает хорошим политическим и символическим жестом рассмотрение заявки Киева на предоставление республике статуса кандидата в члены ЕС.

Ранее исполняющий обязанности главы МИД Эстонии Андрес Сутть заявил, что на заседании Совета Евросоюза по общим вопросам будет обсуждаться поддержка Украины. «В дополнение к военной и гуманитарной помощи, конечно, очень важно дать Украине политическую перспективу. Очень важно, что Еврокомиссия в своем докладе сочла возможным предоставить Украине статус страны-кандидата в ЕС», — пояснил он.