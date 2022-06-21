Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

КНДР приготовилась объявить о победе над коронавирусом через месяц после вспышки

AP: КНДР готовится объявить о полной победе над коронавирусом в стране

Фото: Kyodo / Reuters

Несмотря на то что Северная Корея всего месяц назад официально объявила о вспышке коронавируса в стране, она уже готовится заявить о победе над COVID-19. Об этом сообщает Associated Press.

Северной Корее удалось избежать массовых смертей от последствий коронавируса. Согласно статистике, число случаев заболевания резко падает. По сообщениям, у 18 процентов из 26 миллионов человек в стране наблюдались симптомы COVID-19. При этом умерло менее 100 человек. Правительство Южной Кореи, а также некоторые эксперты считают, что КНДР вскоре может объявить, что победила вирус, объяснив это умелым руководством своего лидера.

«У такого заявления есть две стороны. Если Северная Корея скажет, что COVID-19 исчез, из этого будет следовать, что Ким Чен Ын — великий лидер, который справился с пандемией. Но при этом он не сможет поддерживать значительные ограничения, которые он использует для контроля над населением во имя сдерживания COVID-19», — заявил Мун Сон Мук, аналитик Корейского исследовательского института национальной стратегии, базирующегося в Сеуле.

Хотя эксперты сомневаются, что предоставленные властями КНДР данные о заболеваемости и смертности правдивы, они признают, что если бы погибло большое количество людей, были бы какие-то доказательства. Однако, как заявил Нам Сон Вук, профессор Корейского университета в Южной Корее, их нет.

14 мая Ким Чен Ын рассказал, что из-за распространения коронавирусной инфекции страна столкнулась с «крупнейшем потрясением» в истории КНДР. 12 мая в Северной Корее впервые обнаружили случай заражения коронавирусом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Порт Мариуполя покинуло первое иностранное судно
Россиянам назвали способ выжить при укусе змеи
России не хватило денег на два мегапроекта
Инфекционист оценил вероятность распространения сибирской язвы в России
Сдавшиеся срочники ВСУ пожаловались на плохую военную подготовку
В ЕС достигли консенсуса насчет предоставления Украине статуса кандидата
Датские военные пожаловались на нехватку боеприпасов и трусов
Лоза объяснил отсутствие врагов у Николая Дроздова
29 китайских самолетов вошли в зону ПВО Тайваня
Мужчина попытался спасти улетевшего в отстойник попугая и погиб
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.