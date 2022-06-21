КНДР приготовилась объявить о победе над коронавирусом через месяц после вспышки

AP: КНДР готовится объявить о полной победе над коронавирусом в стране

Несмотря на то что Северная Корея всего месяц назад официально объявила о вспышке коронавируса в стране, она уже готовится заявить о победе над COVID-19. Об этом сообщает Associated Press.

Северной Корее удалось избежать массовых смертей от последствий коронавируса. Согласно статистике, число случаев заболевания резко падает. По сообщениям, у 18 процентов из 26 миллионов человек в стране наблюдались симптомы COVID-19. При этом умерло менее 100 человек. Правительство Южной Кореи, а также некоторые эксперты считают, что КНДР вскоре может объявить, что победила вирус, объяснив это умелым руководством своего лидера.

«У такого заявления есть две стороны. Если Северная Корея скажет, что COVID-19 исчез, из этого будет следовать, что Ким Чен Ын — великий лидер, который справился с пандемией. Но при этом он не сможет поддерживать значительные ограничения, которые он использует для контроля над населением во имя сдерживания COVID-19», — заявил Мун Сон Мук, аналитик Корейского исследовательского института национальной стратегии, базирующегося в Сеуле.

Хотя эксперты сомневаются, что предоставленные властями КНДР данные о заболеваемости и смертности правдивы, они признают, что если бы погибло большое количество людей, были бы какие-то доказательства. Однако, как заявил Нам Сон Вук, профессор Корейского университета в Южной Корее, их нет.

14 мая Ким Чен Ын рассказал, что из-за распространения коронавирусной инфекции страна столкнулась с «крупнейшем потрясением» в истории КНДР. 12 мая в Северной Корее впервые обнаружили случай заражения коронавирусом.