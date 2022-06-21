Ухудшение зрения назвали первым признаком опасной болезни

Врач Гайфутдинов заявил, что внезапная потеря зрения может говорить о склерозе

Невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского ГМУ Рустем Гайфутдинов рассказал, первым признаком какой опасной болезни является резкое ухудшение зрения. Его слова приводит издание News.ru.

По словам Гайфутдинова, ухудшение или внезапная потеря зрения вплоть до полной слепоты может говорить о рассеянном склерозе, в остальном не выдающем себя. Однако он назвал это ухудшение зрения обратимым. «Можно обратиться к офтальмологам, они лечат эту патологию. У половины пациентов в дебюте наблюдается ретробульбарный неврит, когда возникает эпизод острого снижения зрения и потом, как правило, с благополучным исходом, то есть у человека зрение восстанавливается», — рассказал невролог.

Кроме того, продолжил он, признаками раннего склероза также являются многочисленные поражения нервной системы, в том числе стволовых структур, и многоочаговые поражения в головном и спином мозге. «Количество и расположение этих бляшек имеют важный диагностический критерий для врачей», — указал Гайфутдинов.

Врач предупредил, что рассеянный склероз может и не поддаваться лечению. Однако на ранних сроках все-таки можно прибегнуть к иммуномодулирующим методам лечения болезни, которые модифицируют ее течение и облегчают обострения.

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