Воздухоочистители предотвратили снижение интеллекта у детей

В Университете Саймона Фрейзера связали снижение интеллекта у детей с грязным воздухом

Ученые Университета Саймона Фрейзера (Канада) показали, что наличие портативного воздухоочистителя в доме предотвращает снижение интеллекта из-за негативного воздействия загрязненного воздуха на развитие мозга у детей. Результаты научной работы опубликованы в журнале Environmental Health Perspectives. Кратко о них рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании для изучения связи между течением беременности и загрязнением воздуха приняли участие 540 беременных женщин из Улан-Батора (Монголия). Женщины были беременны менее 18 недель, были некурящими и ранее не использовали устройства для фильтрации воздуха в своих домах. Участниц случайно распределили либо в контрольную группу, либо в группу вмешательства, которой предоставили один или два воздухоочистителя с фильтром высокой эффективности (HEPA). Женщинам рекомендовали использовать воздухоочистители непрерывно на протяжении всей беременности, а после рождения ребенка устройства убрали из дома.

Позднее ученые измерили у родившихся детей (которым исполнилось четыре года) полномасштабный коэффициент интеллекта (FSIQ), используя тест Векслера. Оказалось, что у детей, рожденных от матерей, которые использовали воздухоочистители, средний показатель FSIQ был на 2,8 балла выше, чем в контрольной группе.

Дети в группе вмешательства также имели значительно более высокие средние показатели индекса вербального понимания, что согласуется с результатами предыдущих обсервационных исследований. Исследование показывает, что вербальные навыки ребенка могут быть особенно чувствительны к воздействию загрязненного воздуха. Результаты работы демонстрируют, что снижение воздействия загрязненного воздуха во время беременности может улучшить когнитивное развитие детей во всем мире.