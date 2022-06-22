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Пропавший в Якутии самолет вызывал дожди на лесных пожарах

Пропавший с радаров в Якутии самолет Ан-30M вызывал дожди на лесных пожарах

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Пропавший с радаров в Якутии самолет Ан-30M вызывал искусственные дожди на лесных пожарах. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по республике, пишет РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что пропавшее воздушное судно выполняло функции зондировщика. На борту Ан-30M находились пять человек.

В пресс-службе отметили, что в последний раз пропавший в Якутии самолет, выполнявший коммерческий рейс, выходил на связь в 30 километрах от населенного пункта Оленек.

Воздушное судно стало вторым за сутки, пропавшим в республике. Ан-30M выполнял рейс Якутск — Оленек.

21 июня в Якутии исчез с радаров Ан-2 с тремя человеками на борту. В назначенное время самолет не приземлился на площадке «Вертикальный». Он следовал по маршруту Ус Хатын — Вертикальный — Ус Хатын. К поиску воздушного судна привлечены самолет Ан-26 и вертолет Ми-8.

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Анна Щербакова
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