Пропавший в Якутии самолет вызывал дожди на лесных пожарах

Пропавший с радаров в Якутии самолет Ан-30M вызывал дожди на лесных пожарах

Пропавший с радаров в Якутии самолет Ан-30M вызывал искусственные дожди на лесных пожарах. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по республике, пишет РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что пропавшее воздушное судно выполняло функции зондировщика. На борту Ан-30M находились пять человек.

В пресс-службе отметили, что в последний раз пропавший в Якутии самолет, выполнявший коммерческий рейс, выходил на связь в 30 километрах от населенного пункта Оленек.

Воздушное судно стало вторым за сутки, пропавшим в республике. Ан-30M выполнял рейс Якутск — Оленек.

21 июня в Якутии исчез с радаров Ан-2 с тремя человеками на борту. В назначенное время самолет не приземлился на площадке «Вертикальный». Он следовал по маршруту Ус Хатын — Вертикальный — Ус Хатын. К поиску воздушного судна привлечены самолет Ан-26 и вертолет Ми-8.