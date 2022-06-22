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Украину предупредили о роли «сырьевого придатка Европы»

Экс-премьер Азаров: вступление Украины в ЕС превратит страну в «сырьевой придаток Европы»

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что предоставление стране статуса кандидата в ЕС приведет к тому, что она со временем превратится в сырьевой придаток Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик напомнил, что еще порядка десяти лет назад представители ЕС говорили ему, что даже после ряда серьезных реформ на Украине вопрос о ее членстве в союзе можно будет ставить не раньше, чем через 25 лет.

По словам Азарова, процветающие на Украине коррупция и дискриминация по национальному признаку не вписываются в систему европейских ценностей, однако государства-члены ЕС закрывают глаза на эти проблемы.

«Это будет только лишь колониальный придаток. Благодаря своим почвам плодородным, благодаря климату Украина будет восприниматься Евросоюзом как возможность относительно дешевого получения каких-то ресурсов», — отметил политик.

Ранее Европейская комиссия (ЕК) опубликовала постановление по заявке Украины на вступление в ЕС. Чтобы сохранить статус члена в ЕС, Украина должна провести ряд реформ. В их числе — продолжение судебной реформы и реализация реформы Конституционного суда. Кроме того, страна должна принять законы, препятствующие коррупции, олигархии, отмыванию денег. Украина также должна изменить законодательство о национальных меньшинствах.

Ударная волна
Марина Совина
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