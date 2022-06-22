Минобороны сообщило об уничтожении топливного терминала ВСУ в Николаеве

Минобороны заявило об уничтожении шести складов с боеприпасами и топливного терминала ВСУ

Российские военные уничтожили шесть складов с боеприпасами и топливный терминал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаеве, с которого осуществлялось снабжение горючим военной техники. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России в среду, 22 июня.

В военном ведомстве уточнили, что цели были поражены в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка, Мирная Долина, Лоскутовка и Подлесное Луганской народной республики (ЛНР).

Ракетными войсками и артиллерией были поражены 253 района сосредоточения сил и украинской военной техники, отчитались в Минобороны. Всего в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки уничтожено более 620 бойцов ВСУ, 24 танка и других боевых бронированных машины, а также 27 специальных автомобилей, добавили в российском ведомстве.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. 21 июня Минобороны России показало на видео, как военные уничтожают гаубицы М-777 калибра 155 миллиметров, которые были поставлены на Украину из США и стран Европы.