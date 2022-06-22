В сети появилось видео с места покушения на главу Чернобаевки

Опубликовано видео с места покушения на главу Чернобаевки Юрия Турулева

В сети появилось видео с места покушения на главу администрации поселка Чернобаевка Юрия Турулева. Ролик опубликовало агентство РИА Новости.

В ходе нападения в Херсонской области Турулев получил легкие осколочные ранения, находившаяся с ним охрана не пострадала.

О происшествии стало известно в среду, 22 июня. Охранявший главу ВГА Чернобаевки боец сообщил, что взрывное устройство было заложено в траве на повороте на пересечении улиц прямо у забора жилого дома. Взрыв повредил близлежащие дома. По словам мирных жителей, данная часть района достаточно оживленная, никто из них не был ранен по счастливой случайности.

18 июня было подтверждено покушение на начальника регионального управления службы исполнения наказаний Херсонской области Евгения Соболева. Источники российских агентств сообщали, что украинские террористы установили самодельное взрывное устройство на месте парковки личного автомобиля начальника УСИН.