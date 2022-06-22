Сопоставимая с размерами Чиксулуба комета пролетит рядом с Землей
Комета, чей размер ученые сопоставляют с астероидом Чиксулуб (его падение привело к смерти динозавров), пролетит рядом с Землей в июле 2022 года. Разглядеть его на небе сможет каждый, у кого есть телескоп. Об этом сообщается на сайте EarthSky.
Комета под названием C / 2017 K2 была впервые замечена в 2017 году на расстоянии в 24 миллиарда километров от Солнца на телескоп Pan-STARRS, который располагается на Гавайях, а затем в том же году ее смог зафиксировать телескоп «Хаббл». Тогда космическое тело имело пылевой хвост шириной в 124 тысячи километров, что почти соответствует размеру Юпитера. Ближайшей точки к Земле C / 2017 K2 должна достигнуть 14 июля, стоит искать ее у шарового скопления M 9 (также называемое Messier 9 или NGC 6333).
В мае 2022 года специалисты из Университета Йоханнесбурга заявили, что, возможно, внеземной камень Гипатий, найденный в Египте в 1996 году, произошел в результате взрыва сверхновой звезды типа Ia.