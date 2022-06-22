Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Сопоставимая с размерами Чиксулуба комета пролетит рядом с Землей

EarthSky: комета с пылевым хвостом размером с Юпитер пролетит рядом с Землей

Фото: Shutterstock

Комета, чей размер ученые сопоставляют с астероидом Чиксулуб (его падение привело к смерти динозавров), пролетит рядом с Землей в июле 2022 года. Разглядеть его на небе сможет каждый, у кого есть телескоп. Об этом сообщается на сайте EarthSky.

Комета под названием C / 2017 K2 была впервые замечена в 2017 году на расстоянии в 24 миллиарда километров от Солнца на телескоп Pan-STARRS, который располагается на Гавайях, а затем в том же году ее смог зафиксировать телескоп «Хаббл». Тогда космическое тело имело пылевой хвост шириной в 124 тысячи километров, что почти соответствует размеру Юпитера. Ближайшей точки к Земле C / 2017 K2 должна достигнуть 14 июля, стоит искать ее у шарового скопления M 9 (также называемое Messier 9 или NGC 6333).

Материалы по теме:
Космический рывок Посадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
Космический рывокПосадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
9 января 2021
Поднимет все. Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
Поднимет все.Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
9 августа 2021

В мае 2022 года специалисты из Университета Йоханнесбурга заявили, что, возможно, внеземной камень Гипатий, найденный в Египте в 1996 году, произошел в результате взрыва сверхновой звезды типа Ia.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об уничтожении 500 бойцов ВСУ на украинском заводе
Названа основная проблема отстающих в мусорной реформе регионов
Сопоставимая с размерами Чиксулуба комета пролетит рядом с Землей
Захарова прокомментировала «высокомерную ноту» Британии по осужденным наемникам
Таиланд экстрадировал гражданина России Украинского в США
В России решили изменить тарифы на ОСАГО из-за подорожания запчастей
Российская авиация уничтожила украинский «Бук-М1» в ДНР
В ЛНР заявили об окружении украинских военных под Лисичанском
В МИД России прокомментировали критику Кадырова в адрес членов ОДКБ
В Минобороны рассказали о переговорах России и Турции по кризису с зерном
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.