Биолог предупредила россиян о появлении «супергонореи»

Биолог Баранова призвала россиян к осторожности из-за появления «супергонореи»

Россиянам, планирующим поездку в страны Азии, стоит опасаться устойчивой ко многим препаратам «супергонореи», которая появилась в данном регионе. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» предупредила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

Она объяснила, что по данным агентства ECDC (учреждение Европейского союза (ЕС), основанное для защиты от инфекционных болезней — прим. «Ленты.ру»), гонорею выявили у австрийца, который вернулся из Камбоджи.

На улице познакомился с девушкой легкого поведения. Заболел гонореей. Выяснилось это уже в апреле в Австрии. Гонорея вызывается бактерией и лечится антибиотиками. Пациенту была выписана стандартная комбинация цефтриаксона и азитромицина. Он прошел курс, две недели симптомов не испытывал. При сдаче контрольных анализов бактерия не высевалась, но в то же время ПЦР-тест на нее был положительный Анча Баранова биолог

Врачи проверили штамм бактерии, который брали у пациента до начала лечения. Выяснилось, что ко многим привычным и современным препаратам — тетрациклину, цефтриаксону, азитромицину, и ципрофлоксацину — этот штамм бактерии суперустойчив. Однако к пенициллину у инфекции устойчивости не оказалось.

Подобные случаи выявлялись в 2018 году. Тогда также были зафиксированы завозные штаммы из Юго-Восточной Азии, которые были устойчивы к такой комбинации антибиотиков. Двоих пациентов с этой формой гонореи обнаружили в Великобритании, а одного в Австралии.

«По некоторым направлениям Россия стала меньше контактов иметь с Европой, но с Азией сообщение осталось более свободным. Поэтому стоит там соблюдать осторожность. Если привезете что-то такое из отпуска, то врач может сразу не догадаться, что это резистентный штамп, потому что он вроде бы прибивается антибиотиками. А потом анализ все равно становится положительным», — объяснила Баранова.

В случае, если пациент пролечил гонорею, но через какое-то время она опять появилась, профессор советует настаивать на посевах для определения множественной лекарственной устойчивости. По ее словам, такие анализы есть практически везде, однако ими пренебрегают из-за экономии.

Ранее Анча Баранова заявила, что в связи с обнаружением вариантов омикрон-штамма коронавируса BA.4 и BA.5 в России может произойти рост тяжести госпитализаций. По мнению профессора, некоторые из симптомов заболевания будут ярче выражены.