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В ЛНР обвинили Киев в небрежном отношении к советским памятникам

Министр культуры ЛНР Сидоров обвинил Киев в небрежном отношении к советским памятникам

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киев небрежно относился к памятникам Великой Отечественной войны (ВОВ) в еще недавно подконтрольных Украине регионах. Об этом заявил министр культуры Луганской Народной Республики Дмитрий Сидоров, передает ТАСС.

Глава ведомства обвинил украинскую сторону в неудовлетворительном состоянии советских монументов. «На них не проводились работы по благоустройству, по ремонту», — сказал он.

Страна специально предавала забвению память о событиях ВОВ, отметил Сидоров, «дабы никто не чистил могилы, не приводил в порядок стелы».

Он также добавил, что на текущий момент власти республики занимаются учетом культурных и исторических памятников на освобожденных территориях.

17 апреля украинские военные снесли в Харькове бюст маршала Георгия Жукова. В демонтаже участвовали боевики организации «Кракен», которая входит в украинское формирование «Азов».

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Алевтина Запольская
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