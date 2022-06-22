Боец UFC Масвидаль предрек Макгрегору смерть от передозировки наркотиками

Боец UFC Хорхе Масвидаль предрек Конору Макгрегору смерть от передозировки наркотиками

Американский боец смешанного стиля (MMA) Хорхе Масвидаль заявил о желании провести бой с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом сообщает MMA Fighting.

Спортсмен также предрек оппоненту смерть от передозировки наркотиками. «Надо подраться с ним, пока он не умер от кокаина. Тогда никакого боя не будет, и я не заработаю свою долю», — заявил Масвидаль.

Американец добавил, что хотел бы провести бой в ноябре или декабре этого года. По словам Масвидаля, ему очень нужны деньги, так как у него есть дети.

Макгрегор не дрался с лета 2021-го, когда получил травму в поединке против Дастина Порье. В конце первого раунда ирландец сломал ногу. Масвидаль в марте этого года уступил Колби Ковингтону.