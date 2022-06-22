Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Даниил Медведев
2:1
Завершен
Аслан Карацев
Мальорка
Тампа-Бэй Лайтнинг
2:3
Завершен
Колорадо Эвеланш
НХЛ - плей-офф|Кубок Стэнли. 4-й матч
Колорадо Эвеланш
25 июня
03:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - плей-офф|Кубок Стэнли. 5-й матч
Сочи
25 июня
20:00 (Мск)
Зенит
Кубок Матч Премьер
Спорт

Боец UFC Масвидаль предрек Макгрегору смерть от передозировки наркотиками

Боец UFC Хорхе Масвидаль предрек Конору Макгрегору смерть от передозировки наркотиками

Фото: Stephen R. Sylvanie / Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA) Хорхе Масвидаль заявил о желании провести бой с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом сообщает MMA Fighting.

Спортсмен также предрек оппоненту смерть от передозировки наркотиками. «Надо подраться с ним, пока он не умер от кокаина. Тогда никакого боя не будет, и я не заработаю свою долю», — заявил Масвидаль.

Американец добавил, что хотел бы провести бой в ноябре или декабре этого года. По словам Масвидаля, ему очень нужны деньги, так как у него есть дети.

Макгрегор не дрался с лета 2021-го, когда получил травму в поединке против Дастина Порье. В конце первого раунда ирландец сломал ногу. Масвидаль в марте этого года уступил Колби Ковингтону.

Мировая история санкций
Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
В России допустили блокаду Литвы для транзита в Калининград
Tele2 отказался от повышения цены на безлимитный тариф после проверки
Риски для финансовой системы России оценили
Боец UFC Масвидаль предрек Макгрегору смерть от передозировки наркотиками
Медведь убил пожилого мужчину, вернулся на следующий день и покалечил фермеров
НАСА испытает Starling
Вооруженные налетчики в Подмосковье оказались знакомыми потерпевших
Европейская страна перестала быть безопасной для отдыха россиян
В России предложили вариант индексации пенсий на три года
США предрекли поражение в новой холодной войне против России и Китая
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.