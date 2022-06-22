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Россиянам разрешат скупать «мусорные» облигации

Центробанк зарегистрировал проспект ценных бумаг мусорной отрасли

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Центробанк России зарегистрировал проспект ценных бумаг от Российского экологического оператора (РЭО) — с сентября организациям и физическим лицам с брокерскими счетами на Московской бирже разрешат скупать облигации мусорной отрасли. Об этом сообщает телеканал «360».

Некоторые выпуски бумаг будут предназначены для проектов по переработке отходов. Средства от продажи новых облигаций отправят на создание инфраструктуры для обращения с ними. По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, на 2022 год определили десять проектов общей стоимостью около 20 миллиардов рублей.

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Одним из первых средствами от размещения ценных бумаг профинансируют строительство комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) мощностью 300 тысяч тонн в городе Кингисепп Ленинградской области. В списке проектов также указали объект для ТКО в Магаданской области.

В РЭО уточнили, что подобная мера расширит список лиц, которые будут инвестировать в ценные бумаги оператора. «При этом облигации будут включены в первый-второй котировальный список, куда входят надежные эмитенты и выпуски, в облигации компаний из этих списков инвестируют банки, страховые компании, управляющие компании», — пояснил замгендиректора РЭО Сергей Королев.

В мае российские мусорные операторы оценили потери из-за последствий введения санкций в 50 миллиардов рублей. Чтобы избежать сбоев в работе, они попросили у властей данную сумму в виде субсидий и льготных кредитов. Одной из причин роста расходов региональных операторов стало подорожание техники, ее ремонта и комплектующих.

Ударная волна
Нина Ташевская
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