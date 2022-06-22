Американский наемник рассказал о британском спецназе на Украине

Наемник из США рассказал о бойцах британского спецназа SAS, воюющих на стороне Украины

Американский наемник, принимающий участие в боях на Украине, рассказал о воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) бойцах спецназа Особой воздушной службы Великобритании (SAS). Переписку с ним опубликовал в Twitter-аккаунте журналист Сет Харп.

По словам солдата из США, украинские военные «постоянно стреляют по своим». «Только что мы потеряли снайпера британского спецназа SAS — боец выдвигался на позицию, но его украинский БТР превратил его в пыль, так как его экипаж никто не предупредил», — заявил наемник. По его словам, подобное происходит из-за плохого управления и координации в ВСУ.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин сообщил, что Лондон обратился к Москве по вопросу приговоренных к смертной казни в Донецкой народной республике (ДНР) британских граждан. Глава МИД Британии Лиз Трасс назвала решение суда в отношении британцев, которые находились на службе в украинской армии, нелегитимным и фиктивным.