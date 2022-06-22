Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Американский наемник рассказал о британском спецназе на Украине

Наемник из США рассказал о бойцах британского спецназа SAS, воюющих на стороне Украины

Фото: Reuters

Американский наемник, принимающий участие в боях на Украине, рассказал о воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) бойцах спецназа Особой воздушной службы Великобритании (SAS). Переписку с ним опубликовал в Twitter-аккаунте журналист Сет Харп.

По словам солдата из США, украинские военные «постоянно стреляют по своим». «Только что мы потеряли снайпера британского спецназа SAS — боец выдвигался на позицию, но его украинский БТР превратил его в пыль, так как его экипаж никто не предупредил», — заявил наемник. По его словам, подобное происходит из-за плохого управления и координации в ВСУ.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин сообщил, что Лондон обратился к Москве по вопросу приговоренных к смертной казни в Донецкой народной республике (ДНР) британских граждан. Глава МИД Британии Лиз Трасс назвала решение суда в отношении британцев, которые находились на службе в украинской армии, нелегитимным и фиктивным.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден предрек состязание на выносливость между Россией и Западом
В Хорватии допустили перекрытие Литвой газа в Калининград
Россиян предупредили о рисках при досрочном погашении кредитов
Илона Маска собрались засудить из-за массовых увольнений
В Чили заявили о возможной провокации США против России с участием Литвы
Самолет загорелся во время посадки в американском аэропорту
Определены самые редкие породы кошек у москвичей
Актера Билла Косби признали виновным в изнасиловании подростка
Американский наемник рассказал о британском спецназе на Украине
Названы полезные для работы мозга продукты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.