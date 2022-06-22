Турцию призвали разорвать связи с НАТО

Cumhuriyet: Турция должна разорвать связи с НАТО и закрыть Черное море для США

Турция не увидела ни одного преимущества за 70 лет членства в НАТО, заявил журналист Мехмет Али Гуллер в своей статье для газеты Cumhuriyet.

Автор материала заявил, что единственным аргументом в пользу участия в блоке является право вето в составе Североатлантического альянса. Он призвал Анкару закрыть Черное море, Кавказ и западные ворота Центральной Азии для Соединенных Штатов и стать частью Большого евразийского партнерства. «Турция должна разорвать связи с НАТО», — написал он.

По словам обозревателя, выход из НАТО будет означать переход Турции к стратегическому партнерству с Россией и Ираном, а также интеграцию в «новый мир» через ШОС и БРИКС.

Гуллер уверен, что выход страны из альянса не только лишит США возможности контролировать политику Турции, а также помешает планам Вашингтона. По его словам, в таком случае американские власти откажутся от идеи по превращению Черного моря в «озеро НАТО».

Ранее колумнист Сет Кропси заявил, что Вашингтон должен убедить Анкару открыть Черное море для кораблей НАТО, чтобы усилить альянс. По словам журналиста, президент США Джо Байден должен пойти на компромисс и признать интересы турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Для этого Кропси предложил США продать необходимые Турции западные военные технологии. Это укрепит Североатлантический альянс и убедит Турцию снять вето на вступление в него Финляндии и

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