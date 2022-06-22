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Журналисты немецкой газеты Bild попали под обстрел на Украине

Журналисты германской газеты Bild попали под обстрел в Лисичанске

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Журналисты германской газеты Bild попали под обстрел в городе Лисичанске на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на само издание.

По данным немецкой газеты, репортер Пауль Ронцхаймер (Paul Ronzheimer) пытался вместе с фотографом и еще одним журналистом выехать из города, когда их автомобиль обстреляли.

Выстрелы предположительно были произведены из миномета. Уточняется, что никто из сотрудников издания не пострадал.

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Асель Минбаева
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