Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Стилисты перечислили способы надолго сохранить цвет окрашенных волос

Glamour: необходимо мыть голову теплой водой, чтобы сохранить цвет окрашенных волос

Фото: Shutterstock

Португальские трихолог Рената Васконселлос и парикмахер Родольфо Иглесиаса перечислили способы сохранить цвет окрашенных волос надолго. Подборка появилась на сайте Glamour.

В первую очередь стилисты порекомендовали избегать купания в горячей воде, поскольку высокая температура способствует раскрытию кутикулы волоса, что, в свою очередь, приводит к выцветанию локонов. «Лучше мыть голову в теплой воде, а после душа наносить на прическу несмываемые средства для ухода на основе силикона и термозащиту», — уточнила врач.

Материалы по теме:
Иностранная косметика уходит из России. Чем мы будем пользоваться и каким российским брендам можно доверять?
Иностранная косметика уходит из России.Чем мы будем пользоваться и каким российским брендам можно доверять?
4 июня 2022
«Иногда в ход шло пиво» Красный лак, синтетика и сушуары: на какие жертвы шли женщины в СССР ради красоты
«Иногда в ход шло пиво»Красный лак, синтетика и сушуары: на какие жертвы шли женщины в СССР ради красоты
19 июня 2020

Кроме того, по словам экспертов, необходимо пользоваться специальными шампунем и бальзамом для увлажнения прядей, а также стараться как можно реже укладывать волосы плойкой или утюжком. Таким образом волосы, структура которых в любом случае становится более пористой после окрашивания, будут менее ломкими.

Вдобавок собеседники издания призвали читателей чаще мыть голову, чтобы не допускать скопления масел, остатков средств и других загрязнений на коже головы. «Иначе вы рискуете заработать раздражение, зуд и шелушение», — пояснили они. В заключение специалистки посоветовали красить волосы только качественными красками.

В апреле стилисты раскрыли лучшие прически для каждого типа лица. Известный парикмахер Кэш Лоулесс заявил, что рваные челки отлично смотрятся на людях с широко посаженными глазами, а стрижка пикси подчеркивает высокие скулы. При этом гладкий боб, по его мнению, при желании может переключить внимание к центру лица: на нос и губы.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Медведев сравнил Драги и Шольца с Берлускони и Меркель
Генсек НАТО оценил вероятность быстрого вступления Швеции и Финляндии в альянс
Две российские школьницы утонули в реке
Стилисты перечислили способы надолго сохранить цвет окрашенных волос
Стала известна цена «премиальной» малины в центре Москвы
Помощница депутата Госдумы раскрыла подробности ДТП с его участием в Москве
Российские дольщики смогут получать компенсацию онлайн
Брэд Питт заявил о заключительном этапе своей карьеры
Врач рассказала о вредных летних привычках многих россиян
Чехия подтвердила смерть своего гражданина на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.