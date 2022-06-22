Стилисты перечислили способы надолго сохранить цвет окрашенных волос

Glamour: необходимо мыть голову теплой водой, чтобы сохранить цвет окрашенных волос

Португальские трихолог Рената Васконселлос и парикмахер Родольфо Иглесиаса перечислили способы сохранить цвет окрашенных волос надолго. Подборка появилась на сайте Glamour.

В первую очередь стилисты порекомендовали избегать купания в горячей воде, поскольку высокая температура способствует раскрытию кутикулы волоса, что, в свою очередь, приводит к выцветанию локонов. «Лучше мыть голову в теплой воде, а после душа наносить на прическу несмываемые средства для ухода на основе силикона и термозащиту», — уточнила врач.

Кроме того, по словам экспертов, необходимо пользоваться специальными шампунем и бальзамом для увлажнения прядей, а также стараться как можно реже укладывать волосы плойкой или утюжком. Таким образом волосы, структура которых в любом случае становится более пористой после окрашивания, будут менее ломкими.

Вдобавок собеседники издания призвали читателей чаще мыть голову, чтобы не допускать скопления масел, остатков средств и других загрязнений на коже головы. «Иначе вы рискуете заработать раздражение, зуд и шелушение», — пояснили они. В заключение специалистки посоветовали красить волосы только качественными красками.

В апреле стилисты раскрыли лучшие прически для каждого типа лица. Известный парикмахер Кэш Лоулесс заявил, что рваные челки отлично смотрятся на людях с широко посаженными глазами, а стрижка пикси подчеркивает высокие скулы. При этом гладкий боб, по его мнению, при желании может переключить внимание к центру лица: на нос и губы.