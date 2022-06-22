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Кремль рассказал об ответных мерах на ограничение транзита в Калининград

Пресс-секретарь Путина Песков заявил об обсуждении ответных мер в адрес Литвы

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Конкретные варианты ответных мер после введения Литвой ограничений на транзит в Калининградскую область пока находятся на стадии обсуждения. На вопрос об этом ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает в среду, 22 июня, ТАСС.

«Меры готовятся. После того как мы внимательно все взвесим, уже будем о чем-то говорить», — сказал пресс-секретарь президента России.

Ранее Литовские железные дороги уведомили Калининград о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Европейского союза. По предварительным оценкам, ограничение может затронуть до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы и металлы. США поддержали решение Литвы.

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Игорь Дмитров
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