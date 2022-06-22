Российский врач назвал пересадку зубов новым трендом

Врач-ортодонт Андрей Опарин назвал пересадку зубов трендовой альтернативой имплантации

Российский врач-ортодонт Андрей Опарин назвал пересадку зубов новым трендом. Комментарии специалиста поступили в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 22 июня.

Медик рассказал, что пересадка зубов является альтернативой традиционной имплантации (метод восстановления зуба посредством титанового шурупа, который устанавливается в костную ткань челюсти — прим. «Ленты.ру»). Так, доктор пересаживает родной зуб пациента с противоположной стороны челюсти на то место, где он необходим. Данная процедура подходит для тех случаев, когда старый зуб был удален или разрушен. Врач уточнил, что донором такого зуба является зуб-антагонист, который смыкается с ним в процессе жевания.

«При пересадке зуба его связочный материал обычно погибает и он прирастает к кости. По своему функционалу он становится практически неотличимым от импланта», — пояснил эксперт и отметил, что названную манипуляцию начали чаще предлагать пациентам в клиниках.

В то же время Опарин предупредил, что приживание собственного зуба происходит реже, чем импланта, о чем посетителей медицинских учреждений заранее информируют. «Пациент подписывает соответствующее согласие», — заключил специалист.

Ранее в июне российский стоматолог Владимир Лосев назвал четыре причины пожелтения зубов. Так, по словам врача, следует обратить внимание на повышенную кислотность желудка, из-за которой истончается зубная эмаль. Кроме того, в список вошли проблемы со слюноотделением, курение и некоторые пищевые привычки, отметил специалист. Например, обильное употребление красного вина, крепкого чая, кофе, а также соевого соуса, что свойственно любителям роллов и суши.