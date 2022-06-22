Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Раскрыта опасность незначительного загрязнения воздуха для детей

Acta Paediatrica: незначительное загрязнение воздуха нарушило функции легких у младенцев

Фото: Daniel Moqvist / Unsplash

Ученые Каролинского института в Швеции выяснили, что дети раннего возраста, проживающие в районах с загрязнением воздуха, страдают от нарушений функции легких. Результаты исследования, раскрывающие опасность даже незначительных концентраций загрязняющих аэрозолей, опубликованы в журнале Acta Paediatrica.

Специалисты проанализировали данные о функции легких у 177 младенцах в возрасте примерно шести месяцев, проживающих в Стокгольме. Были рассчитаны концентрации вдыхаемых частиц PM2,5 (меньше 2,5 микрометра), PM10 (меньше 10 микрометров) и диоксида азота NO2 в период от рождения до момента обследования. При этом дорожное движение оказалось основным источником загрязнения в воздухе, воздействующим на детей, и различалось среди мест проживания.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

У детей, которые в большей степени подвергались воздействию загрязнения воздуха, в возрасте шести месяцев наблюдалось снижений функций легких по отношению ко всем трем загрязнителям (PM2,5, PM10 и NO2). Это сказалось на таких показателях, как диаметр дыхательных путей и объем легких.

Легочная недостаточность выражалась в уменьшении объема форсированного выдоха (выдох с максимально возможным усилием) в первые полсекунды примерно на девять миллилитров и в уменьшении форсированной емкости легких (объем воздуха при полном форсированном выдохе) на 10 миллилитров при росте уровня загрязнения на 5,3 микрограмма PM10 на кубический метр.

По словам ученых, уровни загрязнения воздуха в Стокгольме относительно низки по международным стандартам, и вызывает тревогу тот факт, что даже эти уровни оказывают негативное влияние на функцию легких у младенцев. Это демонстрирует, что необходимы дальнейшие действия для снижения загрязнения в городских районах.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Появились подробности о пожаре на нефтезаводе в Ростовской области
Блогер потратил на новую внешность сотни тысяч рублей и расстроил подписчиков
Умер певец Пьер Нарцисс
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе под Ростовом ликвидировали
Стал известен соперник Загитовой по боксерскому поединку
Раскрыта опасность незначительного загрязнения воздуха для детей
Власти Калининградской области оценили отношения с Польшей и Литвой
Экс-солистка «Блестящих» рассказала о строительстве дома в Испании
Представитель Белого дома случайно обвинила Байдена в страданиях американцев
Делегации России отказались выдавать визы на сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.