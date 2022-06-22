Раскрыта опасность незначительного загрязнения воздуха для детей

Acta Paediatrica: незначительное загрязнение воздуха нарушило функции легких у младенцев

Ученые Каролинского института в Швеции выяснили, что дети раннего возраста, проживающие в районах с загрязнением воздуха, страдают от нарушений функции легких. Результаты исследования, раскрывающие опасность даже незначительных концентраций загрязняющих аэрозолей, опубликованы в журнале Acta Paediatrica.

Специалисты проанализировали данные о функции легких у 177 младенцах в возрасте примерно шести месяцев, проживающих в Стокгольме. Были рассчитаны концентрации вдыхаемых частиц PM2,5 (меньше 2,5 микрометра), PM10 (меньше 10 микрометров) и диоксида азота NO2 в период от рождения до момента обследования. При этом дорожное движение оказалось основным источником загрязнения в воздухе, воздействующим на детей, и различалось среди мест проживания.

У детей, которые в большей степени подвергались воздействию загрязнения воздуха, в возрасте шести месяцев наблюдалось снижений функций легких по отношению ко всем трем загрязнителям (PM2,5, PM10 и NO2). Это сказалось на таких показателях, как диаметр дыхательных путей и объем легких.

Легочная недостаточность выражалась в уменьшении объема форсированного выдоха (выдох с максимально возможным усилием) в первые полсекунды примерно на девять миллилитров и в уменьшении форсированной емкости легких (объем воздуха при полном форсированном выдохе) на 10 миллилитров при росте уровня загрязнения на 5,3 микрограмма PM10 на кубический метр.

По словам ученых, уровни загрязнения воздуха в Стокгольме относительно низки по международным стандартам, и вызывает тревогу тот факт, что даже эти уровни оказывают негативное влияние на функцию легких у младенцев. Это демонстрирует, что необходимы дальнейшие действия для снижения загрязнения в городских районах.