Основатель Pornhub уволился после скандальной статьи о ресурсе

Основатель Pornhub Ферас Антун уволился после журналистского расследования о порносайте

Основатель и гендиректор Pornhub Ферас Антун, а также главный операционный директор Дэвид Тассилло покинули компанию. Топ-менеджеры приняли решение об увольнении вскоре после публикации скандального журналистского расследования. В статье говорилось о публикации на ресурсе видео сексуального характера без согласия их участников, а также роликов с несовершеннолетними, сообщил The Variety.

«Антун и Тассилло покидают компанию MindGeek (управляет PornHub — прим. «Ленты.ру») после более чем десятилетнего пребывания на руководящих должностях», — сообщил изданию представитель компании.

Он также отметил, что топ-менеджеры останутся акционерами MindGeek. Представитель компании добавил, что в настоящее время Pornhub ищет новых сотрудников на эти должности. На время поиска их полномочия распределит между собой команда руководителей.

Об уходе гендиректора и главного операционного директора Pornhub стало известно вскоре после того, как журнал The New Yorker опубликовал расследование о порносайте. В статье утверждается, что ресурс на протяжении многих лет публикует видео сексуального характера, снятые без согласия их участников, а также порно с участием несовершеннолетних.

Несколько женщин рассказали журналистам, что обнаружили на Pornhub свои видео и фотографии, на публикацию которые они не давали согласия. При этом женщины потратили месяцы на то, чтобы заставить администраторов ресурса удалить материалы.

Pornhub неоднократно обвиняли в распространении порно с несовершеннолетними и роликов, снятых и опубликованных без согласия их участников. В частности, в декабре 2020 году американский колумнист Николас Кристоф опубликовал в The New York Times материал под названием «Дети PornHub» (The Children of PornHub). Он рассказал истории подростков, видео с участием которых попали на порносайт. Кристоф возмутился тем, что поисковые системы, банки и компании, выпускающие кредитные карты, поддерживают компанию, которая монетизирует сексуальное насилие над детьми или женщинами без сознания.

Вскоре после публикации расследования PornHub объявил об изменении политики компании. Порносайт отключил возможность свободной загрузки видео, запретил скачивать ролики и пообещал усовершенствовать систему модерации. Кроме того, Pornhub удалил большую часть роликов.