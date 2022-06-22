В Праге решили переименовать улицу маршала Конева

Idnes: в Праге решили переименовать улицу, названную в честь советского маршала Конева

Власти одного из районов Праги решили переименовать улицу, названную в честь советского маршала, дважды героя Советского Союза Ивана Конева. Об этом сообщат издание Idnes.

Из материала следует, что решению о возвращении улице старого названия «Подебрадова» предшествовала «весьма бурная двухчасовая дискуссия» членов руководства района Прага 3.

«В конце концов, за то, чтобы убрать имя советского маршала с табличек с названием улицы проголосовали 23 из 28 присутствовавших членов руководства района, против не было никого, воздержались трое, а еще двое не участвовали в голосовании», — говорится в сообщении.

Памятник маршалу Коневу в Праге снесли 3 апреля 2020 года. В связи с этим Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично». В МИД Чехии указали на то, что считают преследования своих чиновников иностранным государством недопустимым.

В 2017 году в Чехии пересмотрели роль Конева в истории. Помимо сведений о роли полководца в освобождении Праги от фашистов в 1945 году, на табличке памятника появилось упоминание о подавлении венгерского восстания 1956-го и подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968-м.