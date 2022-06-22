ЦИК официально передал думский мандат застрелившего лося Рашкина

ЦИК официально передал мандат депутата Госдумы от КПРФ Рашкина Анастасии Удальцовой

Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) официально передала мандат депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, осужденного за убийство лося, жене координатора движения «Левый фронт» Анастасии Удальцовой. Об этом сообщает РИА Новости.

О том, что КПРФ передаст Удальцовой мандат, освободившийся после досрочного лишения депутатских полномочий Валерия Рашкина, лидер партии Геннадий Зюганов заявил 2 июня.

В пресс-службе КПРФ тогда пояснили, что Удальцова победила в одномандатном округе в Москве на прошедших выборах, однако дистанционное голосование «ее отрезало». Передача ей депутатского мандата показала, что справедливость восторжествовала, отметил руководитель пресс-службы фракции КПРФ Александр Ющенко.

25 мая Валерия Рашкина досрочно лишили депутатских полномочий. За принятие такого решения проголосовали 337 депутатов Государственной Думы, против — 58. Еще 14 парламентариев воздержались.

Полномочия депутата были прекращены по результатам судебного решения по делу о незаконной охоте. Изначально Рашкин отрицал свою причастность к охоте и отмечал, что тушу лося он нашел, однако потом признался в содеянном и пообещал купить для региона другого лося. 22 апреля суд приговорил депутата к трем годам условно.