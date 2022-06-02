КПРФ передаст мандат убившего лося Рашкина

КПРФ передаст вакантный мандат убившего лося Рашкина Анастасии Удальцовой

КПРФ передаст вакантный мандат осужденного за убийство лося бывшего депутата Государственной Думы Валерия Рашкина жене координатора движения «Левый фронт» Анастасии Удальцовой. Об этом заявил глава пресс-службы фракции КПРФ Александр Ющенко, пишет ТАСС.

Удальцова победила в одномандатном округе в Москве на прошедших выборах, однако дистанционное голосование «ее отрезало», добавил Ющенко. «Поэтому в данном случае, передавая мандат ей, мы считаем, что восторжествует справедливость», — заключил он.

25 мая Рашкина досрочно лишили депутатских полномочий. За принятие такого решения проголосовали 337 депутатов Государственной Думы, против — 58. Еще 14 парламентариев воздержались.

Полномочия депутата были прекращены по результатам судебного решения по делу о незаконной охоте. Изначально Рашкин отрицал свою причастность к охоте и отмечал, что тушу лося он нашел, однако потом признался в содеянном и пообещал купить для региона другого лося. 22 апреля суд приговорил депутата к трем годам условно.

