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КПРФ передаст мандат убившего лося Рашкина

КПРФ передаст вакантный мандат убившего лося Рашкина Анастасии Удальцовой

Фото: Valery Rashkin / Globallookpress.com

КПРФ передаст вакантный мандат осужденного за убийство лося бывшего депутата Государственной Думы Валерия Рашкина жене координатора движения «Левый фронт» Анастасии Удальцовой. Об этом заявил глава пресс-службы фракции КПРФ Александр Ющенко, пишет ТАСС.

Удальцова победила в одномандатном округе в Москве на прошедших выборах, однако дистанционное голосование «ее отрезало», добавил Ющенко. «Поэтому в данном случае, передавая мандат ей, мы считаем, что восторжествует справедливость», — заключил он.

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25 мая Рашкина досрочно лишили депутатских полномочий. За принятие такого решения проголосовали 337 депутатов Государственной Думы, против — 58. Еще 14 парламентариев воздержались.

Полномочия депутата были прекращены по результатам судебного решения по делу о незаконной охоте. Изначально Рашкин отрицал свою причастность к охоте и отмечал, что тушу лося он нашел, однако потом признался в содеянном и пообещал купить для региона другого лося. 22 апреля суд приговорил депутата к трем годам условно.

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Юлия Ямпольская
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