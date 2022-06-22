Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Названа дата возобновления раскопок на Рюриковом городище

Археологи возобновят раскопки на Рюриковом городище в июле

Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

Раскопки на Рюриковом городище в Новгородской области возобновятся в июле. Такую дату назвала руководитель работ, доктор наук Наталья Хвощинская, передает «Интерфакс».

По словам специалиста, сроки начала работ сдвинулись из-за высокого уровня воды в реке Волхов и Сиверсовом канале, на берегах которых находится городище.

В прошлом году археологи нашли на этом месте древнюю крепость варягов. Как следует из летописи, она была заложена в 858-862 годах, что совпадает с условной датой основания Великого Новгорода.

Ранее в мае ученые обнаружили средневековое городище площадью 40 гектаров в ходе раскопок в Карачаево-Черкессии. Ученые полагают, что это поселение могло быть столицей располагающихся неподалеку других поселений кобанской археологической культуры.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Литва пригрозила расширить список запрещенных для транзита товаров
В ЛНР сообщили о ликвидации иностранных наемников в районе Горского и Золотого
Журналисты немецкой газеты Bild попали под обстрел на Украине
Байден призвал отменить в США топливный налог
Юрий Быков объяснил причину популярности фильмов «Брат» и «Брат 2»
Экс-ведущая «Фабрики Звезд» отреагировала на смерть Пьера Нарцисса
В России высказались о перспективах появления новой резервной валюты
Армия Финляндии заявила о готовности обороняться от «военной агрессии» России
США предостерегли от случайной помощи России
Внешность постаревшего Брэда Питта на обложке GQ раскритиковали в сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.