29-летняя женщина погибла в медовый месяц через 10 дней после свадьбы

The Sun: в Австралии новобрачная погибла в аварии через 10 после свадьбы

В Австралии новобрачная погибла в аварии в медовый месяц через 10 дней после свадьбы. Об этом сообщает The Sun.

29-летняя Марина Морган вышла замуж за своего возлюбленного по имени Робби и отправилась с ним в свадебное путешествие на остров Гамильтон. В понедельник, 20 июня, пара ехала на гольф-каре и на одном из поворотов машина перевернулась. Из-за неудачного маневра Морган выпала из кара и ударилась об асфальт.

Робби сразу же бросился на помощь любимой и, обнаружив, что она не приходит в сознание, вызвал скорую помощь. На вызов прибыли все, кто был на смене: врач, дежурный стоматолог и пожарный. Выяснилось, что у Морган остановилось сердце. Спасатели отчаянно пытались реанимировать женщину в течение 35 минут, но безрезультатно. Морган скончалась на месте.

Инспектор полиции Квинсленда Энтони Коуэн заявил, что происшествие стало трагической случайностью. Он добавил, что и водитель, и пассажир были трезвы и соблюдали правила дорожного движения. Единственным нарушением было то, что Морган не пристегнулась. Коуэн добавил, что авария могла произойти из-за недостатка опыта в управлении гольф-карами.

Ранее сообщалось, что в Уэльсе 27-летний Саймон Хесфорд-Букингем умер от аутоиммунного гепатита через семь недель после собственной свадьбы.