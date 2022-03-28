27-летний мужчина умер через семь недель после собственной свадьбы

Валлиец умер от неизлечимого заболевания через семь недель после собственной свадьбы

В Уэльсе 27-летний Саймон Хесфорд-Букингем умер от аутоиммунного гепатита через семь недель после собственной свадьбы. Об этом сообщает Wales Online.

25-летняя Люси рассказала, что они с Саймоном познакомились, когда ей было 16 лет, а ему 18. Они влюбились друг в друга и начали встречаться. Через девять лет отношений, 2 января, они поженились.

По словам вдовы, у мужчины диагностировали аутоиммунный гепатит четыре года назад. Саймон справлялся с неизлечимым заболеванием с помощью лекарств, но в прошлом году в лечение внесли изменения, и состояние валлийца резко ухудшилось. «Я думаю, мы всегда знали, что это повлияет на его жизнь, но мы не знали, что это заберет его жизнь», — с сожалением отметила Люси.

Вскоре после свадьбы у Саймона отказала печень, и его ввели в искусственную кому. Состояние мужчины на время улучшилось, но позже врачи сообщили родственникам о серьезном ухудшении — вслед за печенью у него отказали и другие органы, и 22 февраля он скончался.

Люси призналась, что, если бы она изначально знала, что ее отношения с Саймоном закончатся именно так, она бы ничего не изменила. По ее мнению, лучше прожить недолго, но с родственной душой, чем 40 лет с тем, кто, казалось бы, подходит по всем параметрам, но с кем не возникает настоящей близости.

Ранее сообщалось, что в Шотландии узнавший о смертельном диагнозе мужчина сделал предложение руки и сердца возлюбленной накануне Рождества. За три недели возлюбленные организовали свадебную церемонию, которая прошла на футбольном стадионе Селтик Парк.