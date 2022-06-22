СК возбудил уголовное дело после взрывов на нефтезаводе в Ростовской области

СКР возбудил уголовное дело по факту взрывов и возгорания на нефтезаводе под Ростовом

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрывов на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области. Об этом в среду, 22 июня, сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета России (СКР).

Утром 22 июня стало известно о пожаре на территории нефтезавода под Ростовом, который, предположительно, произошел в результате атаки украинских беспилотников. По информации МЧС, возгорание началось в теплообменнике.

В настоящее время по делу проводятся проверки и необходимые экспертизы, выясняются обстоятельства произошедшего.