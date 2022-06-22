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В США поразили корабль зенитной ракетой

ВМС США поразили корабль зенитной ракетой SM-6 на учениях

Фото: U.S. Navy

В рамках учений Valiant Shield Военно-морские силы (ВМС) США поразили списанный корабль зенитной ракетой Standard Missile 6 (SM-6), предназначенной для поражения воздушных целей. Ракета получила обновленное программное обеспечение, пишет The National Interest.

Отмечается, что удар по кораблю стал кульминацией двенадцатидневных учений. Эсминец Benfold типа Arleigh Burke поразил списанный фрегат Vandegrift ракетой SM-6. После удара корабль затонул.

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Ракета SM-6 получила возможность поражать надводные цели после обновления программного обеспечения, которое управляет процессом наведения боеприпаса. Дальность действия SM-6 примерно в два раза больше дальности противокорабельной крылатой ракеты Harpoon.

Боевая часть SM-6 предназначена для поражения воздушных целей, но ракета развивает скорость до трех чисел Маха. Это обеспечивает необходимую для поражения надводных целей кинетическую энергию.

В феврале вице-адмирал Военно-морских сил (ВМС) США Джон Хилл сообщил, что ракеты SM-6 можно использовать против гиперзвукового оружия. В США эксплуатируют ракеты SM-6 Block I и Block IA.

Синдром отмены: Россия
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Даниил Иринин
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