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Блогерша показала способ вывести пятна косметики с одежды подручными средствами

TikTok-блогерша Мила удалила пятна косметики с одежды с помощью крема для бритья

Кадр: видео @mama_mila_

Жительница Австралии показала способ вывести пятна косметики подручными средствами. Рекомендациями она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

На кадрах блогерша Шантель Мила с никнеймом mama_mila_ равномерно наносит на следы от тонального средства на воротнике футболки пенящийся крем для бритья. По ее словам, затем следует оставить вещь на десять минут до впитывания пены. После этого женщина устраняет загрязнения круговыми движениями с помощью щетки. «Вы можете видеть, как пятно мгновенно уменьшается», — комментирует она свои действия. В завершение юзерша постирала одежду привычным способом.

Ролик Милы набрал более 40 тысяч просмотров. Подписчики поблагодарили ее за полезный совет. «Это так просто», «Я также делаю пасту из пищевой соды и лимона и аккуратно наношу ее», «Ты просто супергерой», «У меня так много пятен от макияжа на светлой одежде, но до сих пор я понятия не имела, как их удалить», — комментировали они.

Жительница Австралии раскрыла способ избавиться от стойких пятен на одежде. На размещенных кадрах австралийка смешала во флаконе-спрее перекись водорода и средство для мытья посуды в пропорции два к одному и перемешала получившиеся средства. После этого юзерша распылила смесь на пятно пота и оставила впитываться на некоторое время. В конце она порекомендовала высушить его с помощью вентилятора.

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Дарья Шляпужникова
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