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В Госдуме сочли ничтожными решения ПА ОБСЕ после невыдачи виз делегации России

Отказ в визах делегации РФ в ПА ОБСЕ делает ее решения нелегитимными для Москвы — Толстой

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Отказ в выдаче виз членам российской делегации для участия в летней сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) делает ее решения нелегитимными и ничтожными для Москвы. Об этом заявил вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой, сообщает ТАСС в среду, 22 июня.

«Как руководитель делегации я уведомил членов ПА ОБСЕ о том, что подобное решение Великобритании делает нелегитимными и ничтожными для нас все резолюции и решения, принятые в наше отсутствие», — отметил парламентарий.

Он добавил, что Москва оставляет за собой право выхода из организации.

О том, что Британия отказалась выдавать визы членам российской делегации, которая должна была принять участие в предстоящей в июле сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Бирмингеме, ранее сообщил сенатор Владимир Джабаров. Он подчеркнул, что Москва не станет признавать решения, принятые без участия своих представителей.

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Игорь Дмитров
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