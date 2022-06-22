Власти Калининграда назвали варианты решения проблемы транзита через Литву

Власти Калининграда призвали ЕС изменить санкции для решения проблемы транзита через Литву

Для решения проблемы транзита товаров через Литву Евросоюз может изменить санкционные документы. Об этом заявила руководитель калининградского регионального агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова, передает РИА Новости.

«Решений может быть несколько, это, скорее, технический вопрос. Например, внесение изменений в санкционный документ Евросоюза (ЕС) 833/2014, причем в разных вариантах», — объяснила она.

По ее словам, первый вариант — введение в глоссарий статьи 1 понятие «калининградский транзит людей и грузов», а также общее изъятие из санкций. Вторым вариантом является изъятие из четвертого, пятого и шестого пакетов санкций уточнения «включая транзит» и «с условием, что перевозка этих товаров запрещена данным документом».

«Третий вариант, самый очевидный, — без внесения изменений в регламент 833/2014 направить разъяснения в таможенные органы Литовской Республики о неприменении действия статей, введенных 4-м, 5-м и 6-м пакетами санкций, к калининградскому транзиту товаров», — объяснила Иванова.

Ранее стало известно, что Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза (ЕС). В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти действия враждебными и описала отношения между республикой и Россией фразой «сейчас уже не до разговоров».