Песни Цоя перевели на башкирский язык

Поэт Мунир Иксанов перевел песни Виктора Цоя на башкирский язык

Поэт из Республики Башкортостан Мунир Иксанов перевел песни фронтмена рок-группы «Кино» Виктора Цоя на башкирский язык. Об этом в среду, 22 июня, пишет «Башинформ».

Автор переводов выпустил сборник «Йырлап ҡара минең менән бергә» («Попробуй спеть вместе со мной»). К текстам песен Иксанов добавил аккорды для гитары над каждой строчкой. По его словам, книга посвящена 60-летию со дня рождения Цоя, которое прошло 21 июня.

«Взялся за это дело по просьбе башкирского поэта и журналиста Азамата Юлдашбаева для республиканского фестиваля башкирской бардовской песни "Ҡош юлы"», — объяснил поэт.

Над сборником Иксанов работал более года, в него вошли переводы 19 композиций. Автор отметил, что самое сложное в работе — соблюсти стихотворный ритм, «не искажая при этом смысла слов».