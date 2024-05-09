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13:18, 9 мая 2024Россия

Российские войска нанесли удар по складу боеприпасов группы ВСУ «Донецк»

Минобороны России заявило об уничтожении склада боеприпасов группы ВСУ «Донецк»

Фото: РИА Новости

Российские войска уничтожили полевой склад боеприпасов оперативно-тактической группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Донецк». Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии также уничтожен командно-наблюдательный пункт подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ. Помимо этого, нанесено поражение живой силе и военной технике Украины в 105 районах зоны специальной военной операции.

Днем ранее Минобороны России сообщило об ответном ударе высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» и беспилотниками по объектам энергетики и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Конашенков констатировал, что все назначенные объекты поражены и цели атаки достигнуты.

Помимо этого, 5 мая российские войска уничтожили склады с западным вооружением в районе Одессы. Также был поражен склад топлива для ВСУ, цех для производства ракетного топлива и вооружения для дронов.

ЖЗЛ
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