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Роспотребнадзор оценил вероятность распространения сибирской язвы в России

В Роспотребнадзоре сообщили, что оснований для распространения в России сибирской язвы нет

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Оснований для распространения в России сибирской язвы после заражения жительницы Ставропольского края нет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на центр по мониторингу за возбудителем сибирской язвы Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора.

Отмечается, что противоэпидемические мероприятия проводятся в полном объеме в соответствии с установленным порядком. «Оснований для распространения инфекции нет. Дополнительных мер не требуется», — сообщили в ведомстве.

21 июня стало известно, что в станице Рождественской Ставропольского края у жительницы нашли сибирскую язву. Женщина находится в удовлетворительном состоянии, ее жизни ничего не угрожает.

Ранее директор Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов заявил, что вирус оспы обезьян, как и другие ему подобные вирусы оспы, вряд ли может вызвать новую пандемию.

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Марина Совина
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