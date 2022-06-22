Китай запретил России использовать иностранные самолеты для перевозки грузов

Глава S7 Cargo Ярославцев заявил об отказе Китая принимать иностранные самолеты из России

Российским грузоперевозчикам приходится использовать только самолеты российского производства при поставках из Китая. Иностранные лайнеры китайские власти принимать отказываются, поэтому бортов для того объема, что есть на рынке, не хватает. Об этом на сессии Международного сибирского транспортного форума заявил генеральный директор S7 Cargo Игорь Ярославцев, передает ТАСС.

Таким образом, возможность летать сохранилась только на Ту-204, Ил-76, Ан-124. Чартерные рейсы, организованные из Китая в Москву, и регулярные рейсы China Airlines раз в неделю не закрывают потребность.

Чтобы справиться с проблемой, российская сторона разработала специальную схему доставки. Грузы из Китая отправляются в Новосибирск, Красноярск или Улан-Удэ, а уже оттуда другими бортами, в том числе иностранного производства, доставляют по России. Такая схема выходит дороже, но увеличивает объем поставок.

Запрет со стороны Китая связан с санкциями в отношении России, которые западные страны ввели в ответ на начало российской спецоперации на Украине. Большая часть российского парка самолетов находилась в лизинге у иностранных компаний. После 24 февраля они потребовали вернуть лайнеры, но Россия отказалась и перевела борта в свой реестр.

В результате любой их вылет за пределы России может закончиться арестом, если этого потребует владелец судна. Как показала практика, Китай не планирует помогать российским компаниям обходить санкции. В частности, он отказался выступить хабом для поставки деталей.