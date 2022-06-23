Ura.ru: в ДНР резко подешевел бензин марки АИ-92 и газ для автомобилей

В Донецкой народной республике (ДНР) резко подешевел бензин марки АИ-92 и газ для автомобилей. Об этом сообщил находящийся в Донецке корреспондент портала Ura.ru.

По словам журналиста, 30 литров бензина ему обошлись в 1200 рублей, то есть по 40 рублей за литр. При этом стоимость АИ-95 не изменилась.

«Как рассказали мне сотрудники заправки, еще вчера цена на 92-й бензин была 43 рубля за литр», — отметил корреспондент.

Кроме того, на два рубля подешевело газомоторное топливо. Причину падения цен сотрудники заправки назвать не смогли.

Ранее сообщалось, что нефтеперерабатывающая промышленность на Украине перестала функционировать из-за военной спецоперации России, в стране негде производить бензин и другие виды топлива.