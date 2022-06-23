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Назван способ прорыва литовской блокады Калининграда

Историк Кнутов допустил блокаду Литвы от Москвы и Минска для транзита в Калининград

Фото: Unsplash

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов прокомментировал ситуацию с транспортной блокадой Калининграда, решение о которой приняла Литва. Об этом он высказался в беседе с порталом «Украина.ру».

Кнутов назвал способ прорыва литовской блокады Калининграда и допустил, что Россия и Белоруссия могут принять ответные меры для транзита в город. По его мнению, Вильнюс пытается спровоцировать Москву на конфликт. Однако России следует выбрать экономические методы воздействия, уверен историк.

«Если у нас есть рычаги, обращаться к Белоруссии, использовать свои возможности, чтобы полностью Литва оказалась в такой же блокаде, которую устраивают российскому Калининграду с точки зрения экономики», — подчеркнул специалист.

Эксперт предположил, что за решениями Литвы стоят США и НАТО. Однако если Москва примет экономические меры против Вильнюса, то он может напрямую попросить помощи у западных партнеров.

«Чтобы потом Литва попросила у Запада разрешить какие-то действия в отношении возможности перевозки грузов российских», — заключил Кнутов.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, включенных в санкции Евросоюза. Транзит прекратился в 00:00 18 июня.

Синдром отмены: Россия
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Марина Совина
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