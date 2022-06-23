Российский тренер рассказал о ценах на бензин в Германии

Российский тренер Денис Бушуев рассказал, что в Германии подорожал бензин

Российский тренер Денис Бушуев рассказал о ценах на бензин в Германии. Его слова приводит Sport24.

«Бензин подорожал — это правда. Уже чуть больше 2 евро за литр, хотя в январе был по 1,3 евро. При этом цены в магазинах не сказать, что сильно изменились», — заявил специалист. Также он подчеркнул, что стал экономить на газе, стараясь выключать отопление и не проводя много времени на кухне.

Большую часть карьеры в качестве игрока Бушуев провел в Германии, выступая за «Герту» из Берлина. Затем он начал работать тренером в Германии. В 2022-м Бушуев приступил к работе в «Велесе», однако покинул клуб из-за конфликта с руководством.

21 июня российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотс» Иван Просветов рассказал о том, как в США выросли цены на бензин. Спортсмен заявил, что раньше заправлял полный бак примерно за 50 долларов, а теперь платит за это 80 долларов.