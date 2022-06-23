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Назван организатор атак на портал «Госуслуг»

Гендиректор StormWall назвал «ИТ-армию Украины» организатором атак на «Госуслуги»

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Гендиректор и сооснователь StormWall Рамиль Хантимиров назвал «ИТ-армию Украины» организатором атак на портал «Госуслуг», о которой стало известно ранее в четверг, 23 июня. Его комментарий появился в распоряжении «Ленты.ру».

По данным StormWall, волна DDoS-атак на сайт «Госуслуг» стала продолжением начавшейся две недели назад волны атак на российские вузы. По словам специалиста, атаки на вузы проводятся мотивированными злоумышленниками, которые входят в «ИТ-армию Украины».

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«Мы наблюдаем, что большая часть атак идет с территорий Америки и Европы, и только небольшая часть атак идет из России», — сообщил гендиректор StormWall. DDoS-атаки на сайт «Госуслуг» организованы теми же хакерами «ИТ-армии Украины», которые сейчас атакуют учебные заведения с целью срыва приемной кампании в вузах, считает он.

Эксперт отметил, что цель подобных атак — вывести из строя онлайн-ресурсы значимых социальных объектов страны. Он объяснил, что летом особую значимость приобретают сайты и сервисы, с помощью которых можно подать документы в вузы, из-за чего хакеры начинают активно атаковать именно их.

Хакеры используют как стандартные общедоступные инструменты, изначально предназначенные для тестирования, а не для проведения атак, так и специальные утилиты, рассказал Хантимиров. «И в том, и в другом случае инструменты можно получить бесплатно, нужны лишь вычислительные ресурсы, которые в большинстве случаев уже есть у атакующих», — заключил специалист.

О том, что сайт «Госуслуг» подвергся массовым кибератакам, стало известно ранее 23 июня. Как уточнил вице-президент компании «Ростелеком» по информационной безопасности Игорь Ляпунов, атаки не сказались на работе сервиса. В Минцифры заявили, что атаки были организованы Украиной.

В тот же день в Минобрнауки сообщили о хакерских атаках на российские вузы. Представители ведомства сообщили, что атаки на вузы продолжаются и оперативно блокируются российскими специалистами.

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Асель Минбаева
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